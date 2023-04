Andora e Larvik, gemellaggio nel segno di Thor Heyerdahl: visita istituzionale del comune norvegese (FOTO)

Visita istituzionale della delegazione del comune norvegese di Larvik, guidata dal sindaco Erik Bringedal, per riprendere, dopo la pandemia, i rapporti di promozione reciproca e collaborazione attivati con il Gemellaggio avviato nel 2018. In primo piano, il potenziamento dello spazio espositivo permanente dedicato a Thor Heyerdahl, realizzato nel 2019, a Palazzo Tagliaferro, con la collaborazione dell'Istituto Thor Heyerdahl di Larvik, del museo Kon-Tiki di Oslo e la famiglia dell'esploratore Norvegese. Si è parlato di un gemellaggio in ambito sportivo, con l'organizzazione di una settimana della vela, con equipaggi provenienti dal Larvik che sua volta accoglierebbe velisti andoresi. La delegazione ha voluto incontrare il campione e Ct della Nazionale di MTB, Mirko Celestino e si è interessata delle attività outdoor di Andora.

"Con immenso piacere ho ricevuto la visita della delegazione istituzionale del Comune di Larvik, formata dal Sindaco Erik Bringedal, dal vice Sindaco Rune Hoiseth, con il quale nel 2018 ho sottoscritto il gemellaggio, da Endre Lindstøl delegato alla Cultura e Baard Jacobsen - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis che ha accolto ad Andora la delegazione con l'assessore alla Cultura Maria Teresa Nasi, il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta e Christine Enrile della CE Contemporary che gestisce le attività culturali di Palazzo Tagliaferro - Ci siamo rinnovati reciprocamente l'impegno a potenziare lo spazio dedicato a Heyerdahl, a creare scambi turistici, sportivi e culturali fra i due paesi. Ci hanno espresso la loro gratitudine per la stima che Andora da sempre ha nei confronti di Heyerdahl e per quanto fa per conservarne la memoria"

L'assessore Maria Teresa Nasi ha sottolineato "la fondamentale opera di salvaguardia di Colla Micheri attuata dal grande esploratore norvegese che la scelse come casa italiana".

Il sindaco Erik Bringedal ha espresso a nome della sua comunità novergese di Larvik tutto l'apprezzamento per lo sforzo fatto da Andora per onorare la memoria di Thor Heyerdahl, certo di tornare come turista, come molti altri connazionali.

"Ci sarà certamente spazio per future collaborazioni con il comune di Larvik - ha detto il primo cittadino norvegese - Seguiamo con interesse anche il progetto di rigenerazione di Borgo Castello, sia per il suo patrimonio culturale che per l'utilizzo innovativo della realtà aumentata che è utilizzata anche dal Museo Kon-Tiki per la promozione dei contenuti legati alla storia di Heyerdahl".

Fissati già alcuni appuntamenti.

A novembre, nell'ambito del "Thor Heyerdahl International Day 2023", si svolgerà ad Andora un importante convegno, inserito fra gli eventi esterni del Festival della Scienza di Genova.

La delegazione di Larvik ha visitato il porto turistico, accolta dal Comandante la Delegazione di Spiaggia, Piero Desantis, dal Tenente Colonnello Carlo De Giovanni, Comandante del Distaccamento AM di Capo Mele, dal Comandante la Stazione dei Carabinieri di Andora, Giorgio Santopoli, dal Comandante della Polizia Locale, ingegnere Paolo Ferrari, dall'amministratore Delegato dell'A.M.A. Silvia Garassino, dal Dirigente scolastico Michele Formica, dai docenti e dagli alunni delle scuole di Andora che hanno partecipato alla "Giornata del Mare", organizzata dalla Guardia Costiera e dall'A.M.A. in collaborazione con il Circolo Nautico, Lega Navale, Diving Sport 7 e Andora Match Race.