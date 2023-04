Ato idrico, Russo prova a scongiurare una gara europea: le proposte ai sindaci

Consentire l'incasso delle bollette alle singole società e non gestite da Acque Pubbliche Savonesi e dar vita ad una consulenza per capire quali potrebbero essere le modalità migliori per unire il Consorzio Depurazione Acque del Savonese, Servizi Ambientali e Sca.

Questo la posizione espressa dal sindaco di Savona Marco Russo in una lettera inviata ai sindaci di Borghetto Santo Spirito, Loano e Alassio Giancarlo Canepa, Luca Letteri e Marco Melgrati e per conoscenza alla Provincia di Savona, con al centro l'Ato idrico unico e le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane sulla futura fusione delle tre società in Aps.

Entro il 31 dicembre 2023 le tre società e i comuni azionisti devono obbligatoriamente dar vita ad un unico soggetto giuridico con la fusione per incorporazione nelle Acque Pubbliche Savonesi tramite la trasformazione della stessa in una società per azioni. Scongiurando l'avvio di una gara europea per la gestione dell'acqua nel savonese.

Il tempo quindi stringe e le perplessità da parte della Sca di Alassio in merito proprio alla bollettazione (oltre alla situazione del bilancio del Consorzio Depurazione Acque) con la decisione di non partecipare all'ultima assemblea, hanno rischiato di far saltare il banco.

Gli animi si erano "raffreddati" in una riunione informale convocata lo scorso 27 marzo dal primo cittadino savonese ad Alassio cercando di risolvere così il nodo della bollettazione: potrebbe restare in capo ad Acque Pubbliche Savonesi con le altre società affidatarie della riscossione e quindi liberi di incamerare le risorse derivanti dalle bollette. Con le stesse che a loro volta girerebbero ad Aps la quota di sua competenza.

Dovrà inoltre essere affidato, in breve tempo, ad una primaria società di consulenza societaria di livello internazionale, uno studio sulle migliori modalità di unificazione societaria, prendendo in considerazione anche soluzioni diverse dalla fusione. Lo studio dovrà essere sottoposto alle valutazioni delle società socie e dell'assemblea dei soci, entro luglio 2023.

Entro la fine di aprile l'assemblea di Aps dovrà essere riconvocata e dovrà essere portato nuovamente in approvazione il Piano Annuale 2023 presentato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla maggior parte dei comuni dell'Ato.