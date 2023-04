Savona, arriva la proroga per l'accensione dei riscaldamenti. Santi all'attacco: "Operazione tardiva, due giorni di disagi per i savonesi"

"È assurdo, è arrivata una coda di inverno e le temperature sono molto abbassate. Quando ero assessore come ufficio impianti tecnologici preparevamo sempre le ordinanze firmate dal sindaco per la proroga".

Sono diverse le segnalazioni giunte da parte dei cittadini visto che non era ancora arrivata la proroga per l'accensione dei riscaldamenti giornalieri e nella giornata di ieri sono rimasti spenti (scadeva mercoledì 12 aprile) con il consigliere di Toti per Savona Pietro Santi che ha attaccato l'assessore Lionello Parodi e il sindaco Marco Russo.

Nella giornata di oggi però è arrivata l'ordinanza del primo cittadino di deroga del periodo annuale di esercizio degli impianti termici nell’intero territorio comunale da oggi, venerdì 14 aprile 2023 a martedì 18 aprile 2023 compresi, per una durata massima di attivazione giornaliera media di 5 ore e mezzo.

"Operazione tardiva e che dimostra poca attenzione. Era da fare mercoledì per evitare due giorni di disagio ai cittadini. Ancora una volta l'Amministrazione dimostra di essere distaccata dalla realtà e poco vicina alle necessità quotidiane dei Savonesi" continua Santi.