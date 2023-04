Bidello prende a schiaffi due bambini: l'episodio alle scuole elementari di Cairo

L'episodio è avvenuto in giardino dopo la mensa. Un bidello ha preso a schiaffi due bambini delle scuole elementari di Cairo Montenotte.

Il tutto è nato, stando a quanto trapelato, da uno scherzo finito male: un alunno di 10 anni avrebbe tirato la felpa dell'uomo. Il bidello come reazione, si sarebbe girato strattonandolo per il collo e colpendolo con uno schiaffo. Un compagno di classe, intervenuto in difesa dell'amico, avrebbe subito la stessa sorte prendendo anche lui una sberla.

I genitori sono stati convocati dalla preside. Sono in corso le verifiche del caso sui cui vige il massimo riserbo.