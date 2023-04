Savona, il 18 e 19 aprile open day al Campus universitario

Il 18 e 19 aprile dalle 9 alle 13 due giornate di Open Day al Campus Universitario di Savona, iniziativa organizzata dall’Università di Genova e dal Centro di Servizi per il Ponente Ligure, struttura dell’Ateneo che opera presso il Campus.

Come ogni anno studenti e famiglie avranno la possibilità di visitare le strutture del Campus e ricevere informazioni dal personale presente presso le numerose postazioni allestite per l’occasione, sarà inoltre possibile seguire le presentazioni di tutta l’offerta formativa dell’Ateneo genovese e partecipare ai laboratori di orientamento.

La visita al Campus sarà organizzata tramite un percorso guidato nel corso del quale gli studenti avranno la possibilità di ascoltare, tramite il proprio smartphone, alcune tracce audio esplicative. Accanto all’Università quest’anno saranno presenti anche Carabinieri, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Guardia di Finanzia, Questura e Vigili del Fuoco, che presenteranno i profili maggiormente richiesti nei loro rispettivi ambiti lavorativi.

Altra novità di quest’anno è il Career Day organizzato dall’Università di Genova. Le aziende Danieli, Infineum, Mesa, Gruppo Orsero e Studiowiki saranno a disposizione per approfondire le loro realtà e parlare della loro organizzazione. Il Career Day del Campus Universitario di Savona è anche l’occasione per diplomati/diplomandi, laureati/laureandi per presentare il proprio curriculum e svolgere un breve colloquio conoscitivo. A tal fine Danieli Combustion ha già comunicato alcune posizioni aperte.

Durante le due giornate la Fondazione CentoFiori e la famiglia Giacobbe presenteranno a studenti e docenti la seconda edizione del Premio Carlo Giacobbe (www.premiogiacobbe.it), destinato a ragazzi e ragazze delle classi quarte degli Istituti Superiori, per promuovere la scrittura e altre forme espressive.

Il ricco programma è consultabile a questo link https://unige.it/studenti/open-day-unige-campussavona-2023 L’ingresso è libero ed aperto, senza prenotazione, a quanti vorranno partecipare.