Automedica infermieristica in Val Bormida, in estate l'attivazione. Sarà di stanza a Millesimo

E' ormai in dirittura d'arrivo l'attivazione della nuova automedica infermieristica che l'Asl2 savonese metterà a disposizione del territorio della Val Bormida.

Un'implementazione al servizio d'emergenza che avverrà con la messa in campo di un veicolo "assimilabile al mezzo medicalizzato" a bordo del quale viaggeranno per l'appunto un infermiere (non un medico, come nelle canoniche automediche già attive sul territorio) e un autista, attivato in via sperimentale per sei mesi nel distretto delle Bormide presumibilmente dalla prossima estate.

Almeno questa è la speranza del dottor Luca Corti, neo direttore del Distretto Sociosanitario, che ha parlato di India (così si chiamerà il mezzo) in occasione dell'inaugurazione dell'ambulatorio infermieristico di prossimità di Dego: "Siamo quasi al traguardo, mancano alcuni tempi tecnici legati al passaggio delle pratiche in Regione".

La sede del mezzo dovrebbe essere quella dell'ex consultorio di Millesimo, ha spiegato il dottor Corti, "una posizione strategica a cavallo delle due vallate", dove negli scorsi giorni sono stati effettuati i sopralluoghi necessari.

L'altro argomento affrontato è stato quello del mezzo per i prelievi. Anche in questo caso i tempi sembrano essere ormai maturi, col bando chiuso e assegnato a una ditta di Genova. Tuttavia servirà attendere l'autunno in quanto il mezzo, un Fiat Ducato, è stato ordinato ma prima di ottobre difficilmente sarà pronto.