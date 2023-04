Stop Fake News, un ciclo di incontri per scuole e cittadini organizzato dal Comune e dall'Ordine dei Giornalisti

Passa alla fase attuativa il protocollo d'intesa siglato da Comune di Savona e Ordine dei Giornalisti-Consiglio Regionale ligure per iniziative di collaborazione nell’ambito del progetto “Stop Fake News”.

E' stata infatti organizzata una serie di incontri sui temi dell'informazione corretta e della verifica delle fonti, con particolare attenzione alle notizie che arrivano da internet e dai social e alle informazioni che riguardano l'Unione Europea e le sue ricadute sulla vita di cittadini e territori.

“L’amministrazione con questo protocollo intende mettere a disposizione tutto il supporto per organizzare incontri rivolti alle varie realtà sociali cittadine, su tematiche di attualità, approfondite in ambito internazionale dai giornalisti aderenti al progetto” dichiara l'assessore Elisa Di Padova che precisa anche: “Riteniamo davvero molto importanti tutte le azioni che possiamo mettere in campo per contrastare la diffusione delle fake news e per fornire strumenti utili all’alfabetizzazione mediatica del pubblico oltre, naturalmente, alla promozione dei valori europei. Gli incontri sull'UE avranno luogo il 5 maggio, pochi giorni prima del 9 maggio, che da quest'anno anche la nostra Amministrazione intende ricordare e celebrare come Giornata dell'Europa".

“Come Ordine ligure – dice Stefania Berretta, responsabile formazione Odg Liguria – siamo molto soddisfatti dell’inizio di questa collaborazione con il Comune di Savona, presso il quale, grazie al lavoro del vicesindaco Elisa Di Padova, abbiamo trovato una reale condivisione di intenti. I nostri progetti Erasmus+ di formazione all’estero prevedono sempre che i giornalisti partecipanti trasferiscano i contenuti appresi in eventi pubblici sul territorio, in modo da massimizzare l’impatto. Oltre alle fake news e alle istituzioni europee, la collaborazione continuerà in futuro con eventi pubblici e gratuiti su altre tematiche”. Alcuni di questi incontri sono dedicati alle scuole, altri invece, aperti alla cittadinanza.

FAKE NEWS - SFIDA ALLA DISINFORMAZIONE

Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Martedì 18 aprile - ore 9.00 Andrea Indiano, giornalista free lance Sala rossa Comune SV numero chiuso, scuole su prenotazione

FAKE NEWS - SFIDA ALLA DISINFORMAZIONE

Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Venerdì 21 aprile - ore 16,30 Nadia Ballini, giornalista, settore Comunicazione Esterna Comune Albisola Superiore Sala rossa Comune SV Incontro pubblico per la cittadinanza

FAKE NEWS - SFIDA ALLA DISINFORMAZIONE Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Venerdì 28 aprile - ore 10.45 Denise Giusto, collaboratrice "La Stampa" numero chiuso, scuole - Sala Borsellino presso ITIS

CONOSCERE L'EUROPA Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Venerdì 5 maggio - ore 9 Elena Romanato, collaboratrice "La Stampa" Sala rossa Comune SV numero chiuso, scuole su prenotazione

CONOSCERE L'EUROPA Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Venerdì 5 maggio - ore 16.30 Elena Romanato, collaboratrice "La Stampa" Sala rossa Comune SV Incontro pubblico per la cittadinanza

FAKE NEWS - SFIDA ALLA DISINFORMAZIONE Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Mercoledi 10 maggio, ore 9.00 Denise Giusto, giornalista, collaboratrice "La Stampa" Sala rossa Comune SV - numero chiuso, scuole su prenotazione

FACT-CHECKING: ANDIAMO ALLA FONTE! Giornalisti liguri dall'Erasmus al territorio Lunedì 15 maggio - ore 9 Mauro Casaccia, giornalista, "Il Secolo XIX" Sala rossa Comune SV numero chiuso, scuole su prenotazione