Raccolgono materiale scolastico nelle scuole del savonese per aiutare i bimbi della Tunisia: la storia di un gruppo di turisti motociclisti (FOTO E VIDEO)

Hanno deciso di visitare la Tunisia e tramite la comunità locale savonese hanno raccolto materiale didattico per aiutare i giovani del posto.

Ad essere protagonisti un gruppo di turisti motociclisti con l'organizzazione inmotovunque.com che oltre a visitare il paese nordafricano hanno pensato di dar vita a un'iniziativa benefica per cercare di contribuire alla crescita e all'istruzione dei piccoli tunisini.

Hanno visitato così una scuola del posto e dopo che si sono accorti della carenza di risorse di materiale hanno cercato di reperire matite, pennarelli, penne, quaderni e altri strumenti utili, trasportandoli in sella alle loro moto.

Fondamentale il supporto dell'istituto comprensivo Valvaratella tramite il dirigente scolastico Andrea Rossato che ha così accolto con entusiasmo la proposta di Eugenio Gedda, rappresentante scolastico, il quale ha ritirato in tutti i diversi pressi scolastici, il materiale donato con grande generosità dagli alunni di Ceriale, Borghetto Santo Spirito e Toirano.

Entusiasmo è stato espresso anche dal Governatore del Gabès Ahmed Bounemcha, dalle autorità locali intervenute, dagli studenti e dagli insegnanti delle varie scuole del luogo, situate alle porte del Deserto del Sahara, alle quali è stato distribuito il materiale.

"La nostra visita in Tunisia è stata un'esperienza indimenticabile e abbiamo voluto dare qualcosa in cambio alla comunità locale" ha detto Eugenio Gedda Eugenio - Siamo felici di poter contribuire all'educazione dei giovani e speriamo di poter ispirare altri turisti a fare lo stesso. Il gesto di questi motociclisti dimostra come il turismo responsabile possa essere un'opportunità per creare un impatto positivo sulle comunità locali, attraverso la promozione della cultura, dell'istruzione e della solidarietà".