Sale l'attesa per la finale Rari Nantes Savona-Vasas. Assessore Rossello: "Vogliamo la piscina piena, sia un momento di riavvicinamento definitivo alla squadra"

"La speranza è che ci sia la piscina piena e che sia un momento di riavvicinamento definitivo, che non riguardi solo la finale ma che riporti la città e la sua squadra al rapporto di un tempo".

Questo è l'auspicio dell'assessore allo sport Francesco Rossello a qualche ora dalla tanto attesa finale di Len Euro Cup che vedrà di fronte alle 19.00 la Bper Rari Nantes Savona contro gli ungheresi del Vasas.

"La finale è storica e ha un valore e questo è ancora più particolare perché arriva dopo tanti anni, dopo tre anni terribili per gli sport in generale ma anche e soprattuto per gli sport natatori e per le difficoltà riscontrate dalla società per andare avanti, è il coronamento di questo periodo di crisi, dimostra la loro capacità e la loro voglia di fare bene - ha proseguito l'assessore savonese, grande tifoso dei colori biancorossi - la speranza è che la Rari possa portare a casa un risultato pur sapendo che è difficilissimo, è una squadra che ha fatto miracoli e non si esclude che ne faccia un altro".

In una Savona, come del resto un po' in tutta Italia, il calcio ne fa da padrone, nonostante la situazione calcistica savonese non sia per niente delle migliori, però la Rari Nantes rappresenta più che un'eccellenza.

"E' una situazione normale che rispetto ad una crisi calcistica se ne parli e speriamo che presto si parli del campo che parla. Però a Savona siamo un esempio da questo punto di vista, nei primi anni 2000 il calcio e la pallanuoto erano altrettanti seguiti, c'è la cultura a Savona del valore della squadra . puntualizza Rossello - Teniamo a dare per scontato le cose, i campionati sono cannibalizzati da Recco e Brescia ma non dimentichiamoci che Savona spesso e volentieri è la terza forza".

Questa sera comunque ci si aspetta il tutto esaurito alla "Zanelli".

"La prevendita sta andando benissimo, il mio appello è questo non sia una tantum e che i savonesi inizino a seguire la Rari nei prossimi appuntamenti. Anche il nuoto sincronizzato che è uno spettacolo da seguire assolutamente e molto poco conosciuto dai savonesi".

Un ultimo pensiero va al capitano della Rari Valerio Rizzo che ha recuperato giusto in tempo per la finalissima da un importante infortunio al gomito.

"Volevo complimentarmi con lui, è un esempio di attaccamento alla maglia, un savonese in una squadra composta da molti ragazzi nati a Savona. Sono un orgoglio".