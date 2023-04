Auto perde il controllo e si schianta in via Genova a Varazze: intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco

E' stato lanciato intorno alle 10.20 l'allarme per un incidente avvenuto a Varazze in via Genova.

Un'auto infatti avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata nei pressi del Nautilus.

Sul posto immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce Rossa varazzina, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dall'abitacolo.

Il giovane alla guida del mezzo secondo le prime informazioni avrebbe avuto un malore ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.