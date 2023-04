Il Genoa stavolta non spreca il doppio vantaggio: Perugia battuto 2-0, i rossoblù sempre più secondi

Se è vero che i campionati vinti si costruiscono in casa e subendo il meno possibile, il Genoa di Alberto Gilardino potrebbe essere assurto (con tutti i doverosi scongiuri del caso per i più devoti alle cabale) a esempio plastico almeno del tentativo di mettere in pratica tale concetto.

La doppietta tra primo e secondo tempo con cui i rossoblù liquidano 2-0 il Perugia non solo fa dimenticare il pareggio amaro di Como. Stavolta, partendo dal doppio vantaggio, il fortino del Ferraris regge ancora imbattuto con nessuna rete subita da quando il tecnico biellese siede sulla panchina della Prima Squadra, con un 3-5-2 riadattato in grado di far ricredere i più scettici viste le assenze chiave nell'undici iniziale di Haps, Vogliacco e Sturaro.

Un risultato reso ancor più dolce dal contemporaneo pareggio casalingo del Bari, coi galletti costretti a bere a loro volta l'amaro calice del 2-2 impostogli in casa dal Como, come fu cinque giorni fa per il Grifone che ora torna ad allungare a sei punti sui galletti consolidando il secondo posto.

Poco da raccontare nei primi 20' molto fisici, ad aprire le danze è la punizione molto angolata affidata al piede caldo di Jagiello (27') che trova la mano altrettanto pronta di Furlan, ancora una volta preferito a Gori tra i biancorossi da un mister Castori che un po' sorprende nelle scelte avanzate partendo con Kouan praticamente al fianco di Luperini dietro a Di Serio. Una mossa che alza il pressing degli umbri nei primi minuti di gara, volitivi ma poco pericolosi, come invece è il Genoa quando riesce a verticalizzare (poche volte nella prima frazione) con precisione palla a terra. Su Coda protagonista ancora il portiere ospite respingendo la conclusione a botta quasi sicura (35'), Furlan nulla può qualche minuto dopo quando Frendrup chiude un'azione da manuale da esterno a esterno mandando in rete con la testa sul secondo palo il cross di Sabelli dalla sinistra (41').

Un vantaggio alla fine della prima frazione che riporta i grifoni umbri in campo decisamente più sparagnini nel cercare l'area genoana lasciando però a Coda e compagni spazi davvero considerevoli. La giornata degli avanti rossoblù però non sembra essere delle migliori, non solo grazie a uno strepitoso Furlan che in almeno quattro occasioni nega il gol a Strootman (55') e Coda (43', 63' e 69'). Nel novero delle occasioni sciupate entra anche Gudmundsson (66' e 68') ma alla fine ci pensa un difensore a sbloccare nuovamente il punteggio, con l'inzuccata vincente di Radu Dragusin (69') che fissa il risultato sul 2-0 .

IL TABELLINO GENOA-PERUGIA 2-0

Reti: 41' Frendrup (G), 69' Dragusin (G)