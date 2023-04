Meteo, domenica soleggiata, nel pomeriggio tornano le nuvole, ma con scarsa probabilità di pioggia

Ecco le previsioni meteo a cura di Limet per la giornata di oggi, domenica 16 aprile.Un minimo di bassa pressione in formazione sul mar Tirreno tenderà a traslare verso il mar Ionio determinando correnti settentrionali sulla nostra regione, settimana che si chiuderà con tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intero territorio regionale. Nel corso del pomeriggio formazione di qualche addensamento sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, ma con bassa probabilità di fenomeni; altrove cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti: tra la notte ed il mattino moderati da nord, possibili rinforzi fino a tesi/forti sul settore centrale. Nel pomeriggio ventilazione più debole ed in temporanea rotazione dai quadranti meridionali lungo la costa.



Mari: in mattinata mosso a levante ed al largo, a seguire poco mosso ovunque.

Temperature: minime stabili od in lieve aumento sulla costa, stazionarie od in leggero calo nell'entroterra. Massime in aumento ovunque.

Costa: min +8/14°C, max +16/21°C

Interno: min: -1/+9°C , max +13/19°C (fondovalle/collina).