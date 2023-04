Ambiente, al via la nuova agenzia regionale per i rifiuti

Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente e al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone, al disegno di legge per l’istituzione dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR).

“La nuova Agenzia regionale sarà lo strumento essenziale, il braccio operativo per concretizzare l’ambizioso piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel luglio scorso, che ha come obiettivo la chiusura del ciclo per rendere la Liguria autosufficiente sotto questo aspetto fondamentale e arrivare, in prospettiva, a una riduzione della Tari a carico dei cittadini in tutta la Regione – spiega l’assessore Giampedrone – La nuova agenzia regionale rappresenta un’evoluzione del sistema di governo della gestione integrata dei rifiuti urbani e delle funzioni di Autorità d’Ambito territoriale ricoperte da Regione: l’obiettivo primario appunto è garantire la realizzazione degli impianti previsti dalla pianificazione di settore per la chiusura del ciclo. L’ARLIR – continua Giampedrone – avrà, in particolare, il compito di coordinare tutte le procedure necessarie, dalla valutazione delle manifestazioni di interesse alla gestione della procedura di gara per la realizzazione e la successiva conduzione dell’impianto che permetterà la chiusura del ciclo, assorbendo di fatto queste specifiche funzioni a oggi in capo a Province e Città Metropolitana”.