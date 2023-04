Lecce sprecone, Ravaglia super. La Samp stavolta non cede e anzi rimonta: al Via del Mare è 1-1

Imbattuta, reattiva soprattutto nel finale e con una panchina finalmente decisiva in positivo. Torna da Lecce con un punto e qualche motivo per rendere meno amaro un finale di stagione che pare ormai segnato la Sampdoria, la cui partita più importante resta comunque quella societaria fuori dal campo.

Eppure i ragazzi di Stankovic riescono per novanta minuti a mettere la testa sul rettangolo verde strappando con l'1-1 l'applauso dei proprio sostenitori giunti in Salento nonostante una trasferta tribolata. Un punto che comunque lascia la compagine del presidente Lanna ultima in classifica a -3 dalla Cremonese e non attutisce la crisi del Lecce.

Se Atene piange, Sparta non ride di certo. Nonostante una classifica decisamente migliore rispetto a quella dei blucerchiati, alla vigilia del match, anche la squadra di Baroni arriva al match del "Via del Mare" reduce da sei sconfitte consecutive in un momento tutt'altro che positivo. A palesarlo le difficoltà dei giallorossi che emergono quando la squadra di Stankovic, che conferma il 4-4-2 del secondo tempo contro la Cremonese, si butta in avanti.

La spinta del pubblico di casa sembra comunque aiutare Hjulmand e compagni ma quando la mira nel calciare di Oudin (7' e 17') e Di Francesco (14') non è fuori misura, a chiudere la porta ci pensa il confermato Ravaglia coi guantoni sul fulmineo tentativo ravvicinato di testa di Ceesay (28'), che invece non sbaglia alla seconda chance trovando su assist di Strefezza il varco giusto per portare avanti i suoi (31'). Un colpo ferale per la ciurma genovese, tanto che se il parziale in vantaggio dei padroni di casa a fine primo tempo è di una sola rete il merito va ancora all'estremo difensore doriano su Hjulmand (35') ma anche alla poca freddezza del terzino mancino Gallo (45').

A quel punto Stankovic cerca il cambio passo rivoluzionando la sua squadra all'intervallo con un immediato poker di sostituzioni, e proprio i subentrati Sabiri e Jesé animano la manovra offensiva blucerchiata. Proprio l'attaccante canario, sventato dall'attento Ravaglia lo spavento procurato da Di Francesco (72'), trova la rete del pari chiudendo al meglio il triangolo con Gabbiadini (75').

Alla classe dello spagnolo Stankovic aggiunge quella di Quagliarella nell'ultimo quarto d'ora, dove è però ancora Ravaglia il protagonista di giornata dei suoi negando a Colombo la rete (85') dopo il gol annullato per fuorigioco a Di Francesco (84'). Parate utili a tenere in vita la partita dei blucerchiati che alla fine provano a insistere ma, oltre a una serie di calci d'angolo e una buona chance finale guidata da Augello, oltre al punto non riescono ad andare.

IL TABELLINO

LECCE-SAMPDORIA 1-1

Reti: 31' Ceesay (L), 75' Jesé (S)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (90' S. Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (81' Gonzalez), Hjulmand, Oudin (73' Maleh); Strefezza (90' Banda), Ceesay (81' Colombo), Di Francesco.

A disposizione: Bleve, Brancolini;Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Persson, Lemmens, Cassandro, G. Pezzella.

Allenatore: M. Baroni

Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Zanoli (46' Cuisance), Nuytinck (46' Murillo), Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks, Djuricic (46' Sabiri); Gabbiadini (76' Quagliarella), Lammers (46' Jesé).

A disposizione: Turk, Zorzi; Gunter, Oikonomou, Ilkhan, Murru, Paoletti.

Allenatore: D. Stankovic

Arbitro: Mariani di Aprilia