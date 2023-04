Da Albenga a Rivolta d’Adda, Roberto Galligani promuove il territorio con il gelato gourmet al carciofo

Da Albenga a Rivolta d’Adda per portare una chicca ingauna: Roberto Galligani della Casa del Gelato di viale Martiri della Libertà è stato tra i protagonisti di “Il gelato dei campioni”, evento a scopo benefico organizzato da Barbara Bettera.

L’ingauno Galligani, per questa onorevole occasione organizzata per raccogliere fondi a sostegno di una scuola materna di Rivolta d’Adda, ha realizzato il gelato gourmet al carciofo d’Albenga.

“Ho passato una giornata fantastica – racconta il maestro gelatiere -. In questa occasione si sono riuniti i vincitori delle ultime edizioni del concorso internazionale Coppa d’oro di Longarone, provenienti da diverse regioni d’Italia, e un maestro dall’Olanda. È stato un evento unico”.

L’evento è stato ideato per sostenere il progetto di rifacimento del giardino della Fondazione Scuola Materna Rivolta D'Adda. L'iniziativa puntava a raccogliere fondi per migliorare e rinnovare gli spazi esterni dell'istituto, rendendoli più accoglienti e organizzati per lo svolgimento delle attività ricreative e pedagogiche.