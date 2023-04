Pedonalizzazioni a Savona, la provocazione di una savonese: "Il park di Piazza del Popolo venga utilizzato da chi ha il bollino residenti, vengano lasciati gli stalli a rotazione in centro"

"Visto che è stato tanto decantato il parcheggio di Piazza del Popolo, la mia proposta è quella di utilizzarlo da parte di chi ha il bollino per i residenti del centro storico e lasciare i parcheggi a rotazione per chi viene da fuori".

A lanciare la provocazione è la savonese Giulia Di Biase, infermiera, che da mesi critica apertamente la decisione della giunta del sindaco Marco Russo di pedonalizzare Corso Italia, via Manzoni, via Mistrangelo e via Ratti. La cittadina in più di un'occasione, anche nella seconda commissione consiliare con al centro lo stop alle auto nelle vie del centro, aveva aspramente puntato il dito contro la disposizione.

"A prescindere dal delirio collettivo di questa cosa che non porta niente girando per le vie del centro mi è venuta quest'idea visto che sono stati tolti diversi parcheggi a pagamento o a disco orario a favore di quelli per i residenti. Qua si va avanti a fare delle gran domande ma non si hanno risposte - prosegue la savonese - Se devo comprare qualcosa in centro e sono piena di sacchetti perchè devo andare fino in Piazza del Popolo? Che ci vada chi abita in zona".