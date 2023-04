Ceriale in lutto per la scomparsa dell’ex vigile urbano Giuseppe "Pino" Bolla

Ceriale piange la scomparsa di Giuseppe Bolla, Pino per gli amici. L’ex vigile della Polizia locale di Ceriale aveva 74 anni.

La notizia ha lasciato sgomenti i cittadini; numerose le manifestazioni di affetto e stima affidate ai social. Anche l’amministrazione comunale cerialese, con un messaggio firmato dal sindaco Luigi Romano, lo ricorda: “La scomparsa di Giuseppe Bolla ha lasciato sgomento e grande commozione nell’intera comunità cerialese. Il notevole impatto che la notizia ha suscitato anche attraverso i social dimostra quanto era conosciuto e stimato: tristezza e cordoglio hanno infatti animato i sentimenti di molti concittadini di Ceriale”.

“Pino ha ricoperto per molti anni il ruolo di vigile urbano, ma lui, specialmente per la mia generazione, non era solo un vigile, ‘era il vigile’ – prosegue il primo cittadino -. Persona seria, scrupolosa e severa, ma al tempo stesso comprensiva come ormai è difficile trovare: molti degli agenti della polizia municipale dovrebbero prendere esempio da lui e dalla sua figura, umana e professionale”.

“Mi piace pensare che Pino vada a ricomporre una coppia di ferro assieme a un suo collega con cui ha condiviso i suoi anni di lavoro da vigile urbano, Bruno Gianni “Spagnolo”, scomparso nel 2019. A nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, porgo alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Pino Bolla lascia la moglie Laura, il fratello Gianni e la sorella Anna.

Il santo rosario sarà recitato lunedì 17 aprile alle 17.30 a Ceriale, nella Parrocchia di dei Ss Giovanni Battista ed Eugenio, dove avranno luogo i funerali martedì 18 aprile alle 15.

La famiglia ha espresso un particolare ringraziamento alla famiglia Merlo e al reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona, per le cure prestate.