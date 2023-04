Savona, incontro su cicli pittorici e arredi liturgici nelle chiese

Giovedì 20 aprile dalle ore 14:45 alle 17:45 nell'aula magna del Liceo "Chiabrera Martini", in via Ambrogio Aonzo 2 a Savona, nel centro storico, avrà luogo un nuovo incontro del corso di formazione sulle "Antiche chiese savonesi", promosso dalla Diocesi di Savona-Noli e dal Complesso Museale della Cattedrale, rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori e patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.