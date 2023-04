"Cengio Cambia", ecco la lista del candidato sindaco Marazzo: "Un'esperienza civica formata da persone volenterose e in gamba"

La lista "Cengio Cambia" si presenta: "Si tratta di un'esperienza civica formata da persone volenterose e in gamba di diversa estrazione lavorativa e politica", spiega il candidato sindaco Massimo Marazzo.

"In questi anni di amministrazione è mancata in modo forte una seria progettualità, un'idea di paese che potesse coordinare i vari interventi dell’amministrazione pubblica facendo e ottimizzando opere, fondi e lavori", aggiunge Marazzo.

"Il nostro progetto parte da qui, dalla volontà di ridare al paese di Cengio una seria possibilità di sviluppo, senza rimanere ancorati ai fantasmi del passato. Bisogna puntare sulla microimprenditorialità, sull'imprenditoria giovanile e sul lavoro 4.0, consapevoli di un territorio ricco e bello che per vocazione può essere valorizzato in rete con il turismo di biker, escursionisti e appassionati di arte e storia che si riversano sulla costa ligure sfruttando la direttiva Savona-Torino".

"Questa azione unitamente a un serio coordinamento con le attività commerciali presenti (che devono essere finalmente tutelate per evitare ulteriori chiusure) e una ripresa delle potenzialità delle aree Pertire ed ex Acna, possono fare da vero volano per una rinascita del paese".

"Dobbiamo ripartire dalla cultura recuperando i grandi progetti che l’amministrazione Dotta ha tristemente abbandonato facendo di Palazzo Rosso il polo culturale d’eccellenza del paese e di tutta la valle".

"Bisogna investire sull'ambiente come risorsa del territorio, riducendo i vincoli che limitano l’edilizia green e pianificando e razionalizzando i flussi della viabilità cittadina e il verde pubblico con progetti di partecipazione di tutta la comunità, nonché sulla socialità, sostenendo concretamente le giovani famiglie, dando voce e forza al volontariato e ripartendo dallo sport che in questi ultimi anni non ha ricevuto le attenzioni che meritava: l'area Isole deve diventare cardine di tutto questo".

"Insomma, mettere al centro i cittadini, i cengesi perchè il paese è il loro e sono loro che devono poter comunicare direttamente con l'amministrazione senza che essa si chiuda nel palazzo municipale - conclude Marazzo - Il nostro programma elettorale è però molto più vasto e presto pubblicheremo i vari incontri in cui ne parleremo assieme alla cittadinanza".

Ecco i componenti della lista "Cengio Cambia": Alex Fabiano, classe 1990, ingegnere meccanico presso Simic s.p.a. di Camerana (CN), impegnato in diversi ambiti associativi; Francesca Usai, classe 1990, impiegata commerciale e amministrativa presso Recar srl di Saliceto (CN), scrittrice, blogger e autrice di poesie; Sandro La Rocca 1971, impiegato logistico presso Reefer Terminal SpA, presidente Polisportiva Cairo, vicepresidente Basket Cairo, direttore sportivo di Atletica Gillardo; Riccardo Benetti, classe 1968, imprenditore nel settore metallurgico ed infissi, responsabile del Movimento animalista Liguria. Pietro Dani, classe 2002, consulente assicurativo presso Generali Italia SPA; Carlo Coco, classe 1947 chimico industriale, già dirigente Asl in pensione; Maria Saveanu, classe 1958, ausiliaria presso Casa Scapoli; Claudio Garolla, classe 1964 artigiano settore alimentare; Carla De Vecchi, classe 1966, tecnico laboratorio biomedico presso l'ospedale di Cairo Montenotte e referente rete associativa A.N.A.S. Italia; Giacomo Lequio, classe 1997, laureato in economia e gestione d'impresa, consulente per istituti finanziari.