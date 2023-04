Proteggersi e proteggere i pazienti dalle radiazioni: folta partecipazione al corso dell'Ordine di Medici, Chirurgi e Odontoiatri

Si è tenuta lo scorso sabato 15 aprile la seconda edizione del corso di formazione “Pazienti e Radiazioni: un utilizzo consapevole per un approccio sostenibile” organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, in collaborazione con ASL 2, presso la sala convegni dell'ordine stesso.

Responsabili Scientifici sono stati il dottor Luca Corti, oresidente OMCeOSV, e la dottoressa Paola Moresco, direttrice della SSD Fisica Sanitaria di ASL 2 ed esperta di radioprotezione; relatori medici specialisti in Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare di ASL 2, cardiologi emodinamisti, radiologi interventisti, pediatri, odontoiatri e "qualità e rischio clinico".

Il corso ha visto la partecipazione di un folto pubblico, composto da medici e odontoiatri, che si è dimostrato molto attento e interessato.

"L’argomento, complesso per chi non abitualmente lavora utilizzando le radiazioni ionizzanti, è stato reso semplice e comprensibile per tutti dai bravissimi relatori che hanno saputo mantenere elevata l’attenzione di tutto l’auditorio" spiegano dall'ordine.

"Il corso nasce in seguito all’applicazione dell’art. 162 del D.Lgs. 101/2020 - ricordano ancora - secondo il quale i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, inclusi gli odontoiatri, sono tenuti alla formazione e aggiornamento ECM in materia di radioprotezione del paziente in quanto tutti potenziali prescriventi".

L’OMCeOSV, da sempre al fianco dei propri iscritti per quanto riguarda la formazione e il supporto alla professione, ha quindi deciso, "nell’interesse non solo dei medici e odontoiatri ma anche dei loro pazienti, di organizzare questo corso che era stato previsto in 2 edizioni ma che, considerata l’alta affluenza, vedrà una terza edizione che si svolgerà nel prossimo autunno. Stiamo anche valutando la possibilità che il corso possa essere riproposto nel corso del 2024" aggiungono dal Consiglio Direttivo dell’Ordine e il presidente, cogliendo poi l’occasione per ringraziare "tutti i relatori e i colleghi che hanno partecipato al corso come discenti".