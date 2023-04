Perde il controllo della bicicletta, cade e sbatte la testa: una donna intubata al Santa Corona

E' stata trasportata in codice rosso, intubata dal personale dell'automedica giunto sul posto insieme ai militi della locale Croce Rossa, una donna che nella mattinata odierna, intorno alle 10.50, ha perso il controllo della propria bicicletta mentre si trovava in via Emilio Vecchia a Varazze, cadendo e sbattendo la testa.

Pare sia stato un malore accusato dalla donna la causa dell'incidente nel quale non sono state coinvolte altre persone o altri mezzi.

Dalle prime informazioni, importante sarebbe stato il trauma cranico riportato dalla vittima durante la caduta, tanto che la donna è stata ricoverata con il codice di massima urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure.