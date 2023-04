Earth Day, agricoltori e pescatori insieme per il pianeta

L’Earth Day ricorre il 22 aprile di ogni anno, ma le celebrazioni di questa importante giornata non si limitano a un’unica data. Numerose comunità celebrano, infatti, anche la Settimana della Terra, a ottobre o direttamente ad aprile, oppure organizzano numerose iniziative e manifestazioni collaterali concomitanti proprio l’Earth Day, l’evento internazionale che ogni anno dal viene dedicato alla sostenibilità ambientale, alle risorse naturali e alla salvaguardia del nostro Pianeta, nonché la manifestazione green che coinvolge il maggior numero di persone in tutto il mondo: circa un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo.

In questo scenario, i produttori e gli agrichef associati Campagna Amica Liguria si preparano a celebrare con lieve anticipo questa importante ricorrenza attraverso quello che è il loro marchio distintivo: la qualità dei prodotti della Terra, il nostro Pianeta. “In occasione dell’Earth Day – spiega Chiara Ghisalberti, Coordinatrice regionale Campagna Amica per la Liguria – venerdì 21 aprile 2023 il mercato settimanale della Darsena, a Genova, si allarga e cambia faccia, rendendo il territorio protagonista per tutta la giornata, con i produttori e le loro primizie di eccellenza presenti in loco dalle 8:00 alle 16:00”. Ma non solo: “Oltre al classico Mercato Campagna Amica – continua Ghisalberti – in collaborazione con Electropark e Forevergreen a partire dalle 18:00 l’offerta food & beverage dell’affermato format culturale Fish&DJs, organizzato da diversi anni con successo al Mercato dei Pescatori, si amplia e apre ancor di più al territorio, con torte salate realizzate dall’Azienda Agricola “Monterosato” ed eccellenze liguri che vanno ad affiancarsi ai classici coni di pesce fritto dei nostri pescatori, al rinomato vino della nostra Azienda Agricola associata “Ottaviano Lambruschi” e alla birra del Birrificio Altavia, fiore all’occhiello dell’entroterra savonese”.

Un’anticipazione in piena regola di quella che sarà l’offerta presente al Mercato coperto Campagna Amica di via del Campo, sempre a Genova ma poco più in là, nel cuore del centro storico, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo autunno. Il tutto, chiaramente, a ritmo di musica e all’insegna del divertimento.

“Gli agricoltori tutelano i territori, la salute del Pianeta e il sostentamento delle popolazioni – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – e anche i pescatori sono in prima linea ogni giorno per la difesa degli ecosistemi, la lotta al cambiamento climatico e l’inquinamento delle acque, oltre che come promotori di un turismo sempre più sostenibile. Il loro ruolo nella salvaguardia del Pianeta Terra è oggi più che mai fondamentale. Garantire che una presenza sostenibile delle attività umane sui nostri territori e nei nostri mari è un dovere di tutti, per l’ambiente e per lo stesso uomo”.