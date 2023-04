Andora, ultima tavola rotonda dal titolo "Quale energia, quali case… quali prezzi?"

Oggi, martedì 18 aprile a partire dalle ore 17,40 ad Andora, a Palazzo Tagliaferro, avrà corso l’ultima di tre tavole rotonde dal titolo “Quale energia, quali case… quali prezzi?”, organizzata da La Casa del Consumatore, Sportello di Andora, in collaborazione con Confcooperative Liguria e con il patrocinio del comune di Andora.

"Le tavole rotonde sono state realizzate nell’ambito del Progetto “#EduCO educazione per un Consumatore Consapevole”, con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed hanno lo scopo di sensibilizzare, informare, ma anche educare il consumatore ad un uso più consapevole delle risorse energetiche, dandogli strumenti utili per valutare come modificare i propri stili di vita e per pensare a come le fonti di energia rinnovabile possono progressivamente entrare nelle nostre abitazioni", spiegano gli organizzatori.

"Con il recente regolamento del 29 dicembre 2022 l’Unione Europea ha evidenziato la necessità di “accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili a breve termine”, anche per “perseguire nel contempo la transizione verso un’economia climaticamente neutra”. Nel considerando n. 10, in particolare, il Consiglio dell’Unione Europea mette in luce che l’energia fotovoltaica solare, una delle fonti di energia elettrica più economiche disponibili, e le tecnologie solari termiche che forniscono riscaldamento da fonti rinnovabili a basso costo per unità di calore, possono essere introdotti rapidamente e apportare benefici diretti ai cittadini e alle imprese”. A tal fine l’Unione Europea auspica che per la realizzazione di questi impianti gli Stati membri si facciano promotori di un iter autorizzativo più breve rispetto ad altri progetti di energia rinnovabile".

"Infine, viene promossa anche la cosiddetta “solidarietà energetica”: 'dato il grado di integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione, qualsiasi aumento della diffusione di energia rinnovabile in uno Stato membro dovrebbe andare a beneficio anche di altri Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di abbassamento dei prezzi. Ciò dovrebbe concorrere a far fluire l'energia elettrica rinnovabile oltre le frontiere laddove è più necessaria e assicurare che l'energia elettrica prodotta a basso costo da fonti rinnovabili sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa'".

"Passando dalla dimensione statale a quella dei cittadini, torna comunque la riflessione reiterata in ciascuna tavola rotonda precedente: ognuno di noi contribuisce, nel suo piccolo, con il proprio stile di vita e di consumi energetici, ai cambiamenti climatici, che si ripercuotono in conseguenze dannose per l’ambiente. E noi, cittadini del mondo, facciamo parte di questo ambiente che dovremmo salvaguardare", proseguono.

"La tavola rotonda di oggi intende porre l’attenzione sulla situazione dello stato energetico degli immobili: partendo dalle valutazioni sul risparmio energetico che ogni buon tecnico dovrebbe evidenziare in occasione di una ristrutturazione edilizia, si analizzeranno poi i vari incentivi statali (bonus) che contribuiscono al passaggio verso un sistema energetico che utilizzi sistemi progressivamente meno inquinanti. Proseguendo il discorso su come i condomini affrontano (più o meno volentieri!) l’assunzione di decisioni relative all’efficientamento energetico dei fabbricati, si giungerà a capire come possano incidere i sistemi di fonti rinnovabili per la produzione di energia, calore o frescura sul valore dei fabbricati. Infine, un colpo d’occhio alle iniziative locali a favore della transizione energetica e un’ulteriore ultima riflessione sulle risorse europee che potranno essere a disposizione per la transizione energetica di cittadini e imprese",

"L'evento potrà essere seguito anche online attraverso questo link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2942945556761257052. Vi aspettiamo numerosi", concludono gli organizzatori.