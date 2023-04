Finale incontra il giornalista Franco Fracassi: serata con raccolta firme pro referendum contro l'invio di armi in Ucraina

Partirà sabato 22 aprile da Sanremo, alle 15.30, la serie di incontri organizzati da diverse associazioni, presenti da ponente a levante della nostra regione, dal titolo "La Liguria incontra Franco Fracassi", noto giornalista, scrittore e inviato di guerra.

Nella stessa giornata, a partire dalle 21, l'appuntamento sarà presso l'auditorium "Don Franco Destefanis" del complesso di Santa Caterina in Finalborgo dove, con la moderazione dell'ex direttore Rai il professor Carlo Freccero, oltre ad affrontare temi di stretta attualità di cui Fracassi è esperto, i residenti potranno firmare in favore della proposta di referendum "Ripudia la guerra", contro l'invio di armi in Ucraina.

Domenica 23 aprile, invece, l'evento si terrà nel pomeriggio a La Spezia.