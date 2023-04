Il concerto-teatro per l'educazione sentimentale e la parità di genere: al Chiabrera il 4 maggio "L'arroganza del pisello"

Sarà una mattinata fatta di gesti, suoni, immagini, racconti e interattività quella che il prossimo 4 maggio aprirà, dalle 10.30 alle 12.30, le porte del Teatro Chiabrera di Savona agli studenti delle scuole superiori con lo spettacolo "L'arroganza del pisello", un progetto di concerto-teatro lanciato dal centro antiviolenza "Telefono Donna" insieme a moltissime associazioni su educazione sentimentale e parità di genere.

L'evento si presenta come un contenitore interattivo. Il pubblico reagirà agli argomenti e agli interrogativi posti durante i racconti, attraverso la possibilità di esprimere sensazioni e sentimenti anche servendosi di applicazioni ad hoc sul loro smartphone.

Gli interventi inseriti nel concerto cercheranno di sviluppare il tema dai diversi punti di vista: artistico, antropologico, sociologico letterario. Soprattutto femminile.

"Obiettivo primario del progetto è fornire ai nostri ragazzi, attraverso la musica ed i racconti, spunti per una nuova 'educazione sentimentale' - spiegano dall'organizzazione -. Mettere al centro del dibattito culturale e delle priorità sociali, la questione di genere e la piaga dei femminicidi. Lo si fa offrendo musica originale dal vivo, con canzoni dai testi graffianti che trattano il tema in modo originale e divertente con ritmi latin-jazz. Una serie di interventi in scena, tra recitazione e racconto visivo, che insistono sulla nostra coscienza civile e sulle dinamiche del rapporto tra uomini e donne. Lo si propone nella rete dei teatri per dare solennità agli argomenti trattati e per promuovere gli stessi come luoghi di cultura e crescita civile".

L'iniziativa vede coinvolto, per quanto riguarda la parte musicale, "Ars Populi Social Club", un "guardaroba di sperimentazioni musicali" fatto di musicisti, artisti sensibili e divertenti che amano, con i loro spettacoli, intervenire nel dibattito culturale. Vengono dal mondo della musica colta ma hanno sviluppato un linguaggio estremamente divulgativo.

A sviluppare il lato teatrale l'associazione "La Chascona", già protagonista in diversi festival e rassegne nazionali con spettacoli di drammaturgia contemporanea di giovani artisti professionisti operanti su tutto il territorio nazionale.

Come detto, anche il pubblico sarà protagonista dello spettacolo in quanto, sfruttando alcune applicazioni sullo smartphone, potrà esprimere sentimenti ed emozioni personali che si sommeranno su uno schermo 'gonfiando' le parole simbolo dei nostri disagi o felicità. Una grammatica comune che renderà il senso di una condivisione sentimentale. Tutto ciò grazie al progetto "Diario visivo", lanciato dall'architetto, ricercatrice e insegnante di Arte e Immagine Federica Ciribì.

Coinvolta anche la Fondazione Vismara con la sua iniziativa "Uno strumento per tutti", grazie alla quale le scuole intervenute riceveranno in omaggio uno strumento musicale da consegnare a un allievo della scuola che desidera intraprendere studi musicali. Questo per promuovere la musica nelle scuole come motore di affettività e impegno sociale.

"Diario visivo e Ars Populi sono tra gli organizzatori del 'Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale' a cui partecipano moltissime scuole e moltissimi insegnanti in Italia; noi comunichiamo con i ragazzi attraverso la musica che è il linguaggio che parla direttamente al sentimento. Promuoviamo la musica come linguaggio degli affetti.Siamo quindi felici di annunciare che le scuole coinvolte a teatro parteciperanno alla iniziativa benefica 'Uno strumento per tutti', promosso, Ars Populi, e Fondazione Vismara e riceveranno in omaggio uno strumento musicale di ottimo livello da utilizzare nella propria scuola a scopo didattico" concludono da Telefono Donna.