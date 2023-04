Savona, ultimi giorni per scoprire "La Cattedrale scomparsa". Per le scuole visite fino a metà maggio

Ultimi giorni per visitare "La Cattedrale scomparsa": la mostra, accessibile dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19 nello spazio espositivo della Curia, in piazza Vescovado, sarà aperta al pubblico fino a lunedì 24 aprile. L'allestimento illustra la ricostruzione ipotetica dell'antica Cattedrale Santa Maria, eretta sull'estremità rocciosa del promontorio del Priamar e distrutta dai genovesi nel 1595, basandosi su documenti del XVI secolo e ricerche storiche e archeologiche.

L'esposizione fa il punto sugli studi storici, artistici e archeologici relativi al complesso monumentale e segue un filo conduttore storico e informativo con lo scopo di far conoscere ai visitatori, savonesi e non, la bellezza architettonica ed artistica che è andata persa nell’oblio dei tempi e delle generazioni. Ciò grazie a 120 tra pannelli e tele per una lunghezza espositiva superiore ai 100 metri lineari.