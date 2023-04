"Sfuso Diffuso": a Calice un ciclo di laboratori sul riuso solidale della stoffa

Lunedì 17 aprile, il progetto calicese Sfuso Diffuso ha dato il via ad un ciclo di laboratori per imparare a riutilizzare vecchi vestiti e ridurre lo spreco di tessuti. Protagonisti di ogni incontro saranno quei capi del Guardaroba Solidale del Centro d’Ascolto Caritas La Nassa che altrimenti andrebbero buttati perché non più utilizzabili.

Ogni settimana al Centro d’Ascolto Caritas arrivano generose donazioni di ogni tipo, tra cui molti vestiti destinati al Guardaroba. Alcuni di questi, però, non sono più adatti all’uso così come sono. Ecco allora l’idea di una serie di laboratori per imparare a riutilizzare queste stoffe ed evitare così ogni tipo di spreco.

L’esperta di cucito Aurora Rosa guiderà i partecipanti nello studio di diversi tipi di tessuto, per capire come utilizzare ognuno di questi al meglio, riflettere sullo spreco nel mondo del tessile e cercare di ridurlo il più possibile.

<<Il 17 aprile, durante il primo incontro -ha detto Serena Folco, co-fondatrice di Sfuso Diffuso- Aurora ci ha guidato al riuso delle camicie. Il secondo incontro, invece, sarà dedicato ai jeans, mentre durante il terzo appuntamento impareremo a riutilizzare i tessuti misti>>

Sfuso Diffuso ha alla base dei suoi valori il ridurre ogni tipo di spreco e promuovere il riutilizzo ove possibile. La collaborazione con il Guardaroba Solidale de La Nassa è iniziata il 1° aprile con un mercatino il cui ricavato ha contribuito alla raccolta fondi di Caritas Italiana in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia.

Il secondo incontro è già stato fissato per lunedì 8 maggio. La partecipazione è su offerta a partire da 7€, basta portare con sé il proprio kit di cucito (o chiederne uno a Sfuso).

Per prenotazioni ed informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 340 6354018