Albenga, Distilo punta il dito: “L’Amministrazione non cura le strade, ma lavora alla nuova ciclabile“

Non va giù la pista ciclabile a Diego Distilo, presidente del consiglio comunale di Albenga e consigliere di minoranza, che in una nota stampa punta il dito contro l’Amministrazione Tomatis che, secondo quanto si legge, si dedica a questo nuovo progetto, invece di manutenere le strade della città e intervenire sulla ciclabile già esistente.

“In particolar modo – spiega Distilo -, non possiamo non segnalare la situazione di via Dante Alighieri e via Trento ogni giorno percorsa da moltissime macchine e probabilmente anche da membri della maggioranza”.