Trasporti, Benifei (Pd): "Presso l'UE un incontro per fare il punto sul Regolamento sulle reti Transeuropee (TEN-T)"

“Mi sono fatto promotore di un incontro in data odierna con i colleghi europarlamentari italiani della Commissione Trasporti e il Rappresentante Permanente aggiunto dell’Italia presso l’UE per fare un punto collettivo sulle priorità dell’Italia e dei suoi territori all’interno dell’importante processo di revisione del Regolamento sulle reti Transeuropee (TEN-T) in vista dell’imminente apertura dei negoziati interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione”. È quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli Eurodeputati PD al Parlamento Europeo.

“Si tratta di un dossier veramente strategico in particolare per il collegio del nord-ovest, non soltanto vista la centralità del sistema portuale della Liguria, che va valorizzato con investimenti mirati e cospicui che possono portare enormi benefici alla Regione, come ad esempio il progetto del Terzo Valico dei Giovi che completa la prima parte del corridoio Reno-Alpino collegando Genova e i porti di Anversa e Rotterdam, o gli investimenti del PNRR per la diga foranea, ma anche per quanto concerne l’esigenza di potenziare le reti ferroviarie, stradali, aeroportuali e i collegamenti intermodali”.

“La riunione offre l’occasione per un confronto tra le posizioni adottate da Parlamento e Stati Membri in Consiglio sulla nuova proposta di regolamento, che promuove il sistema ferroviario della Liguria a Rete Centrale dell’UE e per un necessario approfondimento sui nodi ancora irrisolti per lo sviluppo infrastrutturale della Regione” - continua Benifei. “Su tutti, penso all’ormai annoso tema del raddoppiamento del collegamento ferroviario tra La Spezia e Parma, la Pontremolese, che rimane bloccato da troppi anni e richiede un’accelerazione da parte delle istituzioni nazionali, locali e dell’Unione” - conclude.