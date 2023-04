Sanità, Gruppo Pd: “Diventa legge l’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora: un risultato importante per garantire il diritto alla cura”

Diventa legge l’assistenza sanitaria di base per le persone senza fissa dimora, l'iniziativa proposta da Lista Sansa e Linea Condivisa e sottoscritta da Partito Democratico e Movimento Cinque stelle è stata approvata dal consiglio regionale.

“Avere una legge regionale che garantisce il diritto alla cura anche per le persone senza fissa dimora è una scelta di dignità e di rispetto verso chi spesso vive ai margini. Un passo di civiltà che impegna a garantire l’assistenza sanitaria di base anche alle persone senza fissa dimora che si trovano sul territorio regionale, che fino ad oggi, in assenza di residenza, potevano accedere ai soli servizi di Pronto soccorso. La legge garantirà un’assistenza continuativa per curare e prevenire patologie, come per tutti i cittadini”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi dopo l’approvazione in aula della Proposta di legge sull’assistenza sanitaria ai senza fissa dimora.