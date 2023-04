Diocesi Savona-Noli: in Provincia si parla di "Pace, giustizia, materie prime ed ecologia"

Nell'ambito del ciclo "Laudato sì: agire per un futuro sostenibile" venerdì 21 aprile alle ore 21 al palazzo della Provincia, in via dei Sormano 12, Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani, saggista, attivista e fondatore del Centro "Nuovo modello di sviluppo", parlerà di "Pace, giustizia, materie prime ed ecologia: tutto è connesso".