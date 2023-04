“Zero in condotta - Scuola del merito o scuola delle disuguaglianze?”, a Savona un convegno sulle povertà educative

La scuola riflette e tende a riprodurre le disuguaglianze della società italiana, a svantaggio del Sud, degli stranieri, degli alunni con disabilità e in generale dei più poveri. Savona non sfugge a questa tendenza, che emerge da tutti i dati disponibili.

Nel loro piccolo, è quello che rilevano dall’esperienza quotidiana i volontari del Doposcuola popolare gratuito “Claudio Parrotta”. Per questo motivo l’Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana, che dal 2018 promuove e gestisce un doposcuola nel quartiere, ha deciso di organizzare per sabato 22 Aprile alla Sms Generale un incontro-dibattito dal titolo “Zero in condotta - Scuola del merito o scuola delle disuguaglianze?”.

L’incontro, che inizierà alle ore 15 e si concluderà con un apericena solidale, ospiterà gli interventi di professori, genitori, volontari, pubblici amministratori ed è destinato a tutti coloro che guardano con interesse al mondo della scuola, ma non solo.

Il filo conduttore della giornata si può riassumere nello slogan “Liberi dalle povertà educative”, quelle povertà che rappresentano per molti ragazzi una sorta di zavorra che li ancora ai gradini inferiori della scala sociale. “Se si perdono loro - scriveva don Milani - la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati”.

Uno dei temi più urgenti è l’inclusione dei nuovi italiani, che rappresentano la quasi totalità dei ragazzi che frequentano il Doposcuola di Villapiana. In questo quartiere si concentrano numeri di alunni di origine straniera largamente al di sopra della media nazionale: il triplo (33,22%) nella scuola secondaria di I grado, Lavagnola inclusa, il quadruplo (45,69%) nella scuola primaria e il quintuplo (50,67%) nella scuola dell’infanzia.

Gli interventi previsti nell’incontro comprendono sia l’analisi della situazione con ulteriori dati savonesi e nazionali, sia alcune proposte per una scuola più inclusiva a partire dalla primaria, dove hanno origine la povertà educativa e la futura dispersione scolastica.

L’introduzione sarà a cura di Filippo Borreani, sociologo dell’Università di Torino, mentre le conclusioni saranno affidate a Matteo Viviano, presidente CoGeDe Liguria.