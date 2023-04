Dai Lions Club Andora e Valle del Merula, la “Camminata di primavera” a Borgo Castello

Nuova opportunità per visitare Borgo Castello ad Andora e scoprire la sua storia e come, nel 2026, cambierà il suo volto. Sabato 22 aprile, alle 15, grazie alla “Camminata di primavera” promossa dal Lions Club Andora Valle del Merula – 1° Memorial Carlo Calenda” sarà possibile visitare la chiesa dei SS Giacomo e Filippo, il Paraxo e scoprire parte dei ruderi scoperti, dopo decenni, e che saranno rigenerati insieme a tutto il borgo grazie al Progetto Pilota di Rigenerazione Urbana, "Ricorda il passato per costruire il futuro" con cui il Comune di Andora ha ottenuto un contributo di 20 milioni di euro dal Ministero della Cultura.

La partecipazione è gratuita, ad offerta libera, in favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.

Il ritrovo è fissato a Borgo Castello nel parcheggio della Casa del Priore. La comitiva proseguirà verso il Paraxo, aperto appositamente per la camminata; quindi, ci sarà la visita alla splendida Chiesa dei S.S. Giacomo e Filippo. Tutto il percorso offrirà una vista sulla parte del "giardino archeologico" tra gli ulivi, riemerso da poche settimane nell'ambito dei lavori, coordinati dalla Soprintendenza, per la realizzazione del Progetto Pilota di Rigenerazione di Borgo Castello. La camminata proseguirà verso la Fontana Medievale.

Per informazioni è possibile contattare Fabio al 3335627717