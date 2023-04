Spotorno, parte della storia del paese nelle pagine “La Villa Berlingieri e l’Opera Pia Siccardi Berninzoni”

Domenica 23 aprile alle ore 16.30 a Spotorno, nella sala consiliare del municipio di piazza Stognone, si terrà la presentazione del libro “La Villa Berlingieri e l’Opera Pia Siccardi Berninzoni” di Maria Toso e Miria Cerutti, recentemente scomparsa, cui è dedicato il libro.

“Il patrimonio immobiliare della famiglia Siccardi da colonia agricola ad Azienda per Servizi alla Persona”. Intense pagine, frutto di un’accurata ricerca, che ci parlano della comunità spotornese; del lavoro, delle fatiche, dei sacrifici di varie generazioni di coloni; della generosità di Maria Siccardi, una benefattrice che con il suo lascito consentì la realizzazione di una importante struttura sociale che dal 1945 è ancora oggi positivamente operante per la Comunità.

Sono stati ricordati, in pagine che hanno anche il sapore di ringraziamento, gli amministratori dell’Opera Pia Siccardi (poi Siccardi-Berninzoni) e del Comune in tutto l’arco dell’attività dell’ente, in particolare nelle varie fasi di trasformazione di Villa Berlingieri in Casa di riposo. Ricordati anche i dipendenti, le suore ed i benefattori.

La presentazione è a cura dell’Opera Pia Siccardi-Berninzoni e del Circolo Culturale “Pontorno”, con il Patrocinio del Comune di Spotorno; l'ingresso sarà libero, all'evento seguirà un aperitivo.