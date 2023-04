Siccità, la proposta di Garibaldi (Lega): "Realizzare vasche di accumulo in accordo con privati"

"Preoccupa la siccità che sta interessando la Liguria. Per fare fronte alla carenza d’acqua, ho presentato una nuova proposta di legge regionale che incentiva i privati a realizzare vasche di accumulo che potranno servire a svariati usi (irrigazione di campi, orti, giardini, etc.), ma con un vincolo". Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.

"Il privato, infatti, dovrà mettere a disposizione l’acqua accumulata in caso di incendi. I cittadini che decideranno di realizzare le vasche di deposito o accumulo, che dovranno essere interrate, riceveranno quindi dal proprio comune un ‘credito edilizio’, eventualmente trasferibile a terzi purché residenti nel medesimo comune. Inoltre, l’area dove si andrà a costruire la vasca non dovrà essere inferiore a 250 metri quadrati".

"Il credito edilizio, da calcolarsi in metri quadrati, sarà pari al doppio della capacità della vasca di accumulo fino a 15 metri cubi, e pari alla metà per la quota di capacità eccedente. I comuni, a loro discrezione, potranno individuare le aree dove questa normativa non potrà essere applicabile. Queste vasche di raccolta saranno fondamentali anche nei casi di forti piogge per la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico", conclude Garibaldi.