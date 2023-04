Liberazione, seduta solenne del Consiglio Regionale. Toti:"Ricordiamo i valori fondativi della nostra democrazia"

“Il 25 aprile è una data fondamentale per tutta l’Italia, oltre che per Genova, Città Medaglia d’oro per la Resistenza, e per la Liguria, un territorio dove si sono registrati migliaia di caduti e grandi difficoltà per la popolazione. Ricordare i fondamenti comuni che stanno alla base della nascita della nostra democrazia e della nostra carta costituzionale è un dovere di ogni Assemblea legislativa regionale, perché se queste esistono è proprio grazie alla democrazia che si è riconquistata in quei giorni: commemorarli ogni anno costituisce un momento fondativo del nostro stare insieme e ricorda a tutti quei principi comuni che non vanno mai dimenticati, nemmeno all’interno della contesa politica più aspra”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto durante la seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione.