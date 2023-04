Turismo: ancora tutto esaurito per il 25 aprile, ma c'è carenza di lavoratori stagionali

Un 25 aprile da tutto esaurito e ancora più ricco potrà essere il primo maggio. Gli operatori del turismo si sfregano le mani in attesa del secondo dei tre ponti di aprile che, dopo quello di Pasqua arrivano all'insegna del bel tempo che spingerà milioni di turisti a viaggiare. Genova e la Liguria sono lanciate verso l'espansione turistica per il clima, il mare, ma anche per l'interesse storico e artistico di città e borghi che richiamano visitatori da tutto il mondo. Il 25 aprile la maggior parte dei turisti sono attesi dalle regioni confinanti, Lombardia e Piemonte in primis, che, complici le previsioni meteo non incoraggianti , raggiungono le località marittime della Liguria.

L'aumento dei turisti è sicuramente un fattore trainante per l'economia, ma com'è ormai noto l'arrivo della bella stagione coincide con l'arrivo in massa di visitatori in particolare nelle Cinque Terre, ma anche nel Tigullio e nella stessa Genova. Si parla di numero chiuso, a Portofino il sindaco Matteo Viacava ha firmato un'ordinanza che vieta lo stazionamento in alcune zone del borgo per evitare gli ingombri.



Werdin da tempo ha indicato la sua 'ricetta': elevare il livello qualitativo del turismo, alzando i prezzi, ma soprattutto migliorando i servizi, cominciando dalle strutture e dal personale. “Bisogna investire per alzare il livello”, spiega Werdin che da tempo, come molti esponenti della categoria lamenta però la mancanza di lavoratori stagionali, un paradosso negli anni di maggiore espansione del turismo. A soffrirne di più sono i ristoratori per l'assenza di addetti alla sala e alla cucina. Un problema che per alcuni è legato agli stipendi troppo bassi offerti ai lavoratori che scelgono di andare altrove. Per Werdin il problema è un altro ed è un altro paradosso perché legato all'aumento delle case vacanza. “E' un effetto collaterale - spiega – perché non si trovano immobili in affitto per la stagione, motivo per cui tanti ristoratori non riescono a offrire alloggi agli stagionali che provengono da altre regioni, che a quel punto non trovano più conveniente venire a lavorare qui”.