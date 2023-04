Scuola, l'assessore Ferro rassicura: "Nessun alunno sarà lasciato solo"

“Nella mia qualità di assessore regionale alla Scuola voglio assicurare che, in conseguenza del dimensionamento scolastico e a seguito dei lavori in programma per l’adeguamento antisismico di diversi istituti scolastici a valere sul Pnrr, nessuna famiglia e nessun alunno sarà lasciato solo.

Per ciò che concerne le interrogazioni firmate dal consigliere Giovanni Pastorino e alle quali lo stesso ha fatto riferimento in occasione di un recente comunicato stampa, preciso che ho risposto in aula alla prima, con particolare focus sull’istituto comprensivo di Sestri Ponente e risponderò anche alla seconda – seppur ridondante in ordine al tema – relativa all’istituto comprensivo di Sturla.

Ho già sottolineato, proprio in replica al consigliere Pastorino, che Regione Liguria, nel costante lavoro di monitoraggio sulla situazione delle singole scuole, si impegna a interloquire con le amministrazioni competenti affinché venga assicurato il rispetto delle norme generali sull’istruzione, sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati.

Voglio inoltre evidenziare come Regione sia ovviamente al corrente della situazione e stia lavorando per trovare una soluzione nei limiti delle nostre competenze”. L’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro replica così alle recenti uscite di stampa a tema scolastico.