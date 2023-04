Al Molo 8.44 per la Giornata Mondiale della Terra

C’è festa al Molo venerdì 21 aprile, un nuovo appuntamento per i piccoli nel loro shopping center del cuore.

Dalle 15.30 alle 18.30, in occasione della Giornata Mondiale Della Terra e per sensibilizzare da subito i bimbi al corretto utilizzo delle risorse, il Molo 8.44 ospiterà bolle di sapone, un laboratorio di riciclo creativo e lettura creativa con la logopedista Pollero. Per far crescere i bimbi di oggi, trasformandoli in adulti consapevoli domani.

L'evento avrà luogo nella piazza coperta del MOLO 8.44.

"Porta i tuoi pulcini ad un pomeriggio di svago e nuove consapevolezze" diconon dalla direzione del Molo.