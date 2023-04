25 aprile ad Albenga: nei Giardini Pubblici “Libero Nante” il “Concerto della Liberazione”

Il Comune di Albenga, con FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà), ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di prigionia nazisti), il gruppo dei Familiari delle Vittime del Centa, organizza per la sera del 25 aprile il “ Concerto della Liberazione ”, di cui si allega programma. Lo spettacolo si terrà quest’anno nei Giardini Pubblici “Libero Nante” di Viale Pontelungo . Entra dunque nel palinsesto delle celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione il momento di riflessione che ogni anno, in questa ricorrenza, la Casa di Cura “San Michele” dedica alla memoria del Prof. Libero Nante (medico, imprenditore, patriota), suo fondatore insieme alla moglie Maria Rosa Zunino (in allegato alcune fotografie scattate il 24/4/2022)

Il Concerto si svolge sotto l’egida dei principali Club Service operanti nella zona, dal Rotay (Club di Alassio e di Albenga), al Lions (Club Albenga Host e Garlenda Val Lerrone), allo Zonta (Alassio-Albenga), alla Fidapa-Bpw (Sezione di Albenga): si tratta di una partecipazione significativa, ad una manifestazione necessariamente inclusiva di tutte le componenti sociali che, chiuso con il 25 aprile 1945 il triste periodo della guerra, hanno collaborato alla rinascita democratica del nostro Paese, alla istituzione della Repubblica ed al “miracolo economico”.

L’iniziativa integra il corposo programma comunale della giornata che, nel corso della mattinata, prevede la S.Messa in Cattedrale , la Deposizione di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza IV novembre , la Manifestazione in Piazza del Popolo , con l’orazione di Carlo SPERANZA, il Corteo sul tracciato delle pietre d’inciampo commemorative delle 59 Vittime della Foce del Centa .

Alle ore 18,00 l’esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli” sarà introdotta dal Sindaco Dr. Riccardo Tomatis e intonerà inni ufficiali, canzoni resistenziali e patriottiche, arie di opere ed operette, canti popolari. Si celebrerà con “Fischia il Vento” e “Va pensiero” il valore della libertà unendosi idealmente ai resistenti ucraini, che la difendono cantando “Bella ciao”.

Al termine del Concerto , la Direzione della Casa di Cura “San Michele” offrirà, nel suo vicino Parco, con accesso da Via Valle d’Aosta , una “ Apericena ingauna ” (rivisitazione di piatti e prodotti tipici del territorio). Concerto ed Apericena si svolgeranno, ovviamente, se le condizioni meteorologiche li renderanno possibili e in osservanza delle misure di prevenzione anti Covid-19 ancora suggerite.

Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.