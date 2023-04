"Dignità della Resistenza", il 23 aprile convegno al “MuDA Centro Esposizioni” di Albissola Marina

È intitolato "Dignità della Resistenza" il convegno in programma domenica 23 aprile al “MuDA Centro Esposizioni” di Albissola Marina. Evento a cura dell'Associazione Italiana Combattenti Interalleati di Savona.

Relatore sarà Federico Marzinot, giornalista e studioso della Resistenza, a proposito della rinunzia espressa il 30 ottobre 1945 dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia – C.L.N.A.I. a “qualsiasi compenso da parte delle Autorità Alleate per assistenza prestata dai CLN ad ex-prigionieri Alleati in Italia in periodo clandestino”.

In data 7 novembre 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale-CLN della provincia di Savona inviava a tutti i CLN Comunali il seguente messaggio firmato dal presidente Corrado Ferro:

"Il C.L.N.A.I. nella sua seduta del 30 ottobre u.s. ha deciso di rinunziare, per conto proprio e di tutti i C.L.N. dell'Alta Italia, a qualsiasi compenso da parte delle Autorità Alleate per assistenza prestata dai C.L.N. stessi ad ex-prigionieri Alleati in Italia in periodo clandestino.

Nessuna richiesta del genere deve essere pertanto avanzata nei confronti delle Autorità Alleate e dovranno venire ritirate quelle che fossero già state eventualmente predisposte.

La richiamata deliberazione si ispira a quei sentimenti di collaborazione che hanno caratterizzato la lotta condotta in comune tra le Formazioni Partigiane e quelle Alleate ed in base ai quali qualsiasi forma di assistenza prestata a Militari Alleati riveste appunto il carattere di doverosa collaborazione per la quale nessun compenso può e deve essere richiesto o percepito".

Il documento è conservato presso l'Archivio Comunale di Celle Ligure, faldone “Campi di concentramento Leggi razziali. Resistenza XXV Aprile”. Si ringrazia il Comune di Celle Ligure per la cortese disponibilità alle ricerche presso il suo Archivio.

"I campi di concentramento per prigionieri di guerra, catturati dagli italiani o dai tedeschi erano 75. Alla vigilia dell'8 settembre 1943 vi risultavano rinchiusi, complessivamente, circa 70.000 militari Alleati, distribuiti nelle regioni più settentrionali del nostro Paese"; in: Carlo Capogreco, I campi del duce – L'internameno civile nell'Italia fascista (1940-1945), Einaudi, Torino, 2019, A cura di Federico Marzinot.

Per l'occasione interverrà anche la relatrice Angelica Lubrano, scrittrice e Presidente della Unione Donne in Italia (Savona), con la "La Resistenza taciuta”. Si parlerà delle ragioni per le quali il contributo delle donne, pur importante e spesso attivo ed essenziale alla rete resistenziale, non fu necessitato dal richiamo alle armi, come per gli uomini, fu poco riconosciuto per il valore essenzialmente militare dei criteri di merito e venne presto risucchiato nella quotidianità dei ruoli tradizionali di mogli e di madri, rispetto ai quali appariva stridente la promiscuità e la mascolinizzazione forzata della clandestinità armata precedente.

Insieme alla generosa partecipazione di tante donne in forme molteplici e anche originali, viene ricordato il sacrificio delle savonesi Emma Giribone, Clelia Corradini, Ines Negri, Luigia Comotto Paola Garelli, Franca Lanzoni, ma anche di Lina Castelli e Maria Pescio, insieme a tutte le sopravvissute come Rosanna Panigo, che dedicò la vita ad alimentare la memoria, come unico vaccino capace di immunizzarci dal virus letale nazifascista e da ogni altro totalitarismo politico e fondamentalismo religioso.