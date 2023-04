È nato “Amfè Elisir di zucca”, il liquore amabile di Zuccarello

Dopo anni di studi e prove, nasce “Amfè Elisir di zucca”, liquore “amabile” nato dalla ricetta della farmacia "Antico borgo" di Zuccarello.

L'idea ha preso spunto dall'evento annuale che ricorre da tempo in autunno, quando tutto il paese è allestito a festa per la Fiera della Zucca. “In qualità di farmaciste l'interesse è ruotato attorno alle proprietà della Cucurbita pepo, tra cui emerge quella di favorire fisiologicamente le funzioni depurative e digestive – spiegano Ambrogina Balbi e Federica Bestoso - . Partendo da questi aspetti abbiamo pensato alla possibilità di preparare un elisir che potesse racchiudere le proprietà della zucca, la passione per la galenica, in cui l'arte farmaceutica ritrova la sua origine, e al contempo valorizzare il paese di Zuccarello e la sua rinomata festa”.

Così, dopo anni di studi, prove, tentativi e rallentamenti a causa pandemia, è stata messa a punto la ricetta finale, con l’utilizzo di materie prime esclusivamente del territorio.

“Sono molto felice e ringrazio Ambrogina e Federica per aver dato i natali al liquore di Zuccarello – afferma il sindaco del borgo tra i più belli d’Italia Claudio Paliotto -, prodotto con sole zucche del territorio. Una tipicità che va ad aggiungersi alla Torta della Nonna e i dolci con nocciole e pinoli Le Rocche, già De.Co, (Denominazioni Comunali). Anche Amfè Elisir di zucca è una specialità che potrebbe un domani seguire lo stesso percorso e integrarsi nel novero delle nostre De.Co.”.

“Amfè Elisir di zucca” è ora pronto e disponibile in farmacia e in tutte le attività del meraviglioso borgo, dove è possibile anche l'assaggio.