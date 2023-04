Fine Ramadan 2023, festa al tramonto di oggi, sabato 22 aprile

Fine del Ramadan 2023 per circa un 1,8 miliardi di musulmani. Terminerà al tramonto di oggi, sabato 22 aprile, con i festeggiamenti dell’Eid al Fitr, la festa (Eid) di fine (Fitr) digiuno. E così come durante la Pasqua si festeggia e ci si ritrova in famiglia, è uso festeggiare la fine del Ramadan con banchetti e ricette tradizionali, che fungono da ritrovo per tutti i fedeli.