Modifiche alla viabilità in centro Savona: ztl e carico/scarico "corrette" non convincono comunque i commercianti

"Abbiamo appreso dagli organi di informazione i correttivi apportati dalla Giunta in merito alle modifiche degli accessi alla zona ZTL, agli orari di carico e scarico ed alla trasformazione dei parcheggi. Destinare altre due ore, in giornata, al carico e scarico è senz’altro opportuno, fermo restando che appare improbabile che i corrieri anticipino i tempi di consegna alle cinque del mattino. Appariva certo più utile dedicare a tali operazioni altre due ore, per esempio nel pomeriggio". È con queste parole che un gruppo di commercianti del centro di Savona e alcuni savonesi commentano le modifiche della Giunta in merito alle pedonalizzazioni (leggi QUI).

"Trasformare la destinazione d’uso di 45 parcheggi può anche essere utile, ma è appunto una mera trasformazione e non un’aggiunta effettiva di parcheggi - proseguono - Chiedevamo di rimpiazzare i parcheggi eliminati, non di trasformare quelli rimasti. Questi minimi interventi, tutt’altro che 'pronti e tempestivi',sono stati presentati come il risultato di una proficua collaborazione sia con la vice sindaco di Elisa di Padova che con l’assessore Ilaria Becco, ma in realtà ci sono state continue sollecitazioni verbali e scritte, da parte di un gruppo di cittadini, commercianti, artigiani e professionisti, che continuano a rilevare gravi problemi di viabilità, difficoltà nel trovare parcheggio, intasamento di alcune vie e piazze cittadine, come peraltro anche segnalato dagli operatori del trasporto".