“Arte d’aMare”, a Borghetto S. Spirito la mostra dell’associazione Lo Schizzo

“Arte d’aMare”, il mare come stimolo creativo, per vivere l’elemento che più caratterizza la Liguria anche attraverso l’arte: apertura oggi, 22 aprile, alle 15 a Borghetto S. Spirito in lungomare Matteotti 7R per la mostra di pittura e ceramica a cura dell’associazione artistica Lo Schizzo.

Saranno esposte ceramiche di Giovanna Oreglia e opere pittoriche a spatola, oltre che a pennello, con tecniche a olio e acquerello realizzate da alcuni artisti parte dell’associazione: Cetty Bellomo; Marinella Bottello; Gian Luca Cellerino; Giovanna Di Crescenzo; Maria Rosa Ferrando; Elena Graziano; Rosy Mazza; Maria Antonella Provaggi; Rita Valli; Diana Villa.

Le opere rimarranno in esposizione fino al 2 maggio, con possibilità di visitare la mostra tutti i giorni dalle 15 alle 18.