Dego, il 25 Aprile sagra della bugia (e non solo) con la comica e showgirl Giulia Musso

"Sagra della bugia... e non solo": Dego celebra il 25 Aprile con una giornata di festa in piazza Emilio Botta.

Questo il programma: alle ore 8.30 la camminata di 9 chilometri "Calanchi e sentieri". Info e prenotazioni al 347 6978247; ore 10 trekking dog di 5 chilometri in collaborazione con Fidò, negozio di animali di Cairo Montenotte. Info e prenotazioni al 349 1082550.

Sempre in mattinata giro in e-bike con i Belli Scoppiati nel bosco. Per info Beppe 347 1272904 - Luca 345 3546298 - Stefano 338 1228215. Per tutta la giornata sarà presente il mercatino di prodotti tipici artigianali e alimentari.

Dalle ore 11 polenta con sughi vari, salciccia alla messicana, subricchi e bugie, vino e birra a volontà.

Nel pomeriggio, alle 16.30 circa, la comica e showgirl Giulia Musso porterà in scena il suo spettacolo "A ognuno il suo" (evento gratuito). L'esibizione della durata di 80 minuti circa, vedrà i diversi personaggi creati dall'artista ligure, susseguirsi in monologhi brillanti e brani musicali inediti. La Musso, originaria di Rapallo, ha raccolto una notevole popolarità grazie ai social: i suoi video ironici sull'accoglienza in Liguria fanno migliaia di visualizzazioni sia su Instagram che su TikTok.

Dalle ore 14 esibizione della scuola di danza "La Danza è" di Irene Bove. Dalle 15 Fem Spettacoli presenta Lions & Ins, spettacolo di giocoleria ed equilibrio.