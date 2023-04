Stura River Village & Rafting apre la stagione 2023 col SOLE!

Gaiola, Italia Stura River Village & Rafting ha aperto le sue porte per la nuova stagione 2023, accogliendo un buon numero di clienti italiani, tedeschi e olandesi, che hanno già goduto delle prime discese in rafting sulle acque del fiume Stura di Demonte e delle emozionanti gite in e bike.

Immerso nella natura, Stura River Village offre diverse opzioni di sistemazioni per il pernottamento, tra cui bungalow, chalet e piazzole attrezzate per camper, oltre ad una zona per il campeggio con le tende.

Per rendere la struttura sempre più ecosostenibile, Stura River Village ha investito nell'installazione dei pannelli fotovoltaici, e per celebrare questa importante iniziativa, il titolare Paolo Camurati ha deciso di offrire una sauna in omaggio previa prenotazione e disponibilità a tutte le persone che effettueranno discese in rafting presso il centro o che soggiornano nel villaggio, fino alla fine di maggio.

Gli ospiti dello Stura River Village possono anche godere di numerose attività all'aperto, tra cui la canoa, il noleggio e bike, l'area ricarica e bike corner e il Bici Grill, un'area di ristorazione e bar con una zona shopping fornita di materiali utili per il soggiorno, il campeggio e le attività all'aperto.

Per maggiori informazioni e per prenotare direttamente la tua vacanza presso lo Stura River Village, visita il sito web all'indirizzo www.sturarivervillage.it