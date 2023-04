Ad Albenga inaugurata la nuova sede del Circolo Pd: "Vicinanza diretta ai cittadini, ma anche testimonianza dei nostri valori" (FOTO e VIDEO)

È centralissimo, di fronte all’auditorium San Carlo e a Palazzo Oddo, la nuova sede del Circolo Pd di Albenga, che oggi pomeriggio ha inaugurato gli spazi in via Roma 75.

Un luogo moderno, facilmente accessibile a piano terreno, per rendere possibile l’obiettivo di creare un punto di ascolto e aprire il circolo a tutta la cittadinanza tutti i sabati dalle 15 alle 18 per proposte, istanze o critiche costruttive. Anche se il passaggio dalla vecchia sede non è indolore, perché ci sono i ricordi di tante scelte importanti prese proprio in quegli spazzi poco raggiungibili. Sembra una metafora: abbattere i muri, le barriere per favorire la vicinanza ai cittadini.

L’inaugurazione di oggi si è svolta in piazza Trincheri con la partecipazione del primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis, allcuni esponenti Pd tra cui Chiara Gribaudo, onorevole e vicepresidente nazionale, Brando Benifei, europarlamentare e capodelegazione a Bruxelles, Valentina Ghio, onorevole e segretaria regionale, Lorenzo Basso, senatore, Roberto Arboscello, consigliere regionale, l’ex deputato Franco Vazio ed Emanuele Parrinello, segretario provinciale del partito, oltre ad alcuni membri della maggioranza cittadina.

"È molto significativo che proprio nei giorni intorno al 25 aprile, la festa più importante della nostra Repubblica, si apra un nuovo spazio nel centro storico di Albenga: una sede del PD sulla strada, in mezzo ai cittadini" ha commentato l'europarlamentare Brando Benifei.

"Una bella scelta di vicinanza e il rinnovamento di una storia importante, quella di Albenga, legata a quei valori che oggi ci devono vedere in prima linea a difendere quella che è la nostra Costituzione - continua Benifei - a difendere l'Italia nata dalla Resistenza che oggi purtroppo, anche dalle massime cariche dello Stato come il presidente del Senato La Russa, sembra essere messa continuamente in discussione".

"Una presenza per avere una voce di vicinanza diretta con i cittadini, ma anche la testimonianza dei nostri valori" la chiosa a proposito della nuova sede da parte del capodelegazione dem al Parlamento europeo.