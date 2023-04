Amministrative Alassio 2023, Melgrati presenta la lista: “Lavoreremo per una città moderna e aperta” (FOTO e VIDEO)

Un pubblico attento ieri sera (21 aprile) ha partecipato alla presentazione della lista civica Melgrati Sindaco ad Alassio, presso l’auditorium Don Bosco. Tra i presenti, anche il senatore Giovanni Berrino, Brunello Brunetto, Claudio Cavallo, Paolo Ripamonti e alcuni sindaci del territorio.

Il candidato sindaco Marco Melgrati e sindaco uscente ha presto subito la parola riassumendo cinque intensi anni di lavoro alla guida dall’Amministrazione alassina, caratterizzati da problematiche locali e di respiro mondiale che hanno certamente reso più difficile il mandato.

“II quinquennio trascorso e stato funestato da eventi imprevisti e imprevedibili tali da impedire qualsiasi pianificazione: una mareggiata epocale, una pandemia, una guerra, con ricadute economiche c sociali the ancora influenzano la nostra vita – ha esordito Melgrati -. Nonostante questo, siamo riusciti, nel portare avanti il programma elettorale, ad impostare l'operato della nostra Amministrazione su linee di ampio respiro temporale”.

Una visione, quella precedente, che si è basata su obiettivi che non si esaurissero nel quinquennio del mandato, ma che mettessero i semi di una visione a lungo termine, come conferma il nuovo programma. “Molto di quanto contenuto in questo programma è la continuazione di un lavoro avviato in questi cinque anni, con finalità non casuali, ma ben definite. Una città sicura, pulita, moderna, solidale e aperta – prosegue il candidato sindaco. Un Comune trasparente ed efficiente che dia ad Alassio un futuro degno della ma storia, in grado di valorizzare le sue energie e la sua ricchezza; che riparta dai quartieri c dai cittadini, coinvolgendoli in un grande laboratorio per rendere la Perla della Riviera una ‘Città per Tutti’".

Da Alassio sale una domanda di cambiamento da costruire attraverso an confronto continuo con associazioni, volontariato, categorie, quartieri, cittadini c competenze. “Una nuova idea di città moderna, che deve essere pensata come un sistema complessivo nel quale ogni componente agisce in maniera coordinata c sincronica con tutti gli altri. Serve armonia per ripensare gli spazi pubblici preservando c valorizzando la bellezza dci luoghi per favorire e rinsaldare le radici storiche della comunità che abita questo territorio – continua -. In questo quadro rientrano temi centrali, come la sicurezza, la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, ma anche le questioni economiche c organizzative come presupposti fondamentali per create le condizioni di un benessere diffuso che arrivi a quello economico attraverso il benessere individuale e sociale”.

Un sogno che è diventato programma e che potrebbe trasformarsi in realtà: una città sostenibile che pensa a lungo termine, con ottimismo c prudenza e cerca un impatto sociale c ambientale sempre positivo. “Una città bella vuol dire una città curata, con aree verdi e spazi pubblici sicuri, una manutenzione continua. Una città accogliente vuol dire una pulita, inclusiva, sicura. Una città capace di guardare al futuro valorizzando il proprio patrimonio”.

“La nostra forza è stata ed è la convinzione che si può operare per il bene comune con umiltà e spirito di servizio partendo dal dialogo e dal rispetto delle persone”.

Con oltre 30 milioni di euro di lavori pubblici eseguiti nei 5 anni di mandato che volge al termine, tra cui due interventi di particolare spicco, il nuovo parcheggio di via Pera e quello che sorgerà sopra la stazione di Alassio, che garantiranno circa 400 posteggi, Melgrati ha ancora un sogno da realizzare: non più una Alassio Hollywoodiana, ma più in stile francese, come Nizza, con una “rue pietonne” per via Dante, con piante e senza auto.

Spazio, infine, ai candidati che affiancano Melgrati in queste elezioni amministrative, che vedranno i cittadini di Alassio al voto i prossimi 14 e 15 maggio: Alessandra Aicardi, Giovanni Banchio, Giacomo Battaglia, Cristina Boeri, Simona Cassullo, Angelo Galtieri, Franca Giannotta, Rocco Invernizzi, Fabio Macheda, Alessandro Monteleone, Patrizia Mordente, Cinzia Salerno, Francesca Schivo, Martino Schivo, Loretta Zavaroni, Roberta Zucchinetti.

Una lista che vede molte conferme tra i membri della squadra di governo uscente, ma anche alcune sorprese, come l'inclusione di Azione e Italia Viva con Martino Schivo, che salta così dalla minoranza all'attuale squadra di maggioranza, o come il ritorno della Zavaroni che, dopo essere stata assessore in precedenza con il primo cittadino uscente, nel 2018 lo aveva sfidato candidandosi essa stessa alla massima carica.

Melgrati, in chiusura, non ha mancato di ringraziare gli avversari di questa competizione elettorale, in particolare il candidato sindaco Jan Casella della lista civica “Alassio è di tutti”: “Decisione di presentarsi democratica e coerente. Con i suoi candidati hanno dato dignità alla competizione”, suscitando un lungo e fragoroso applaudo.