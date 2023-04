Giusvalla, inaugurato il nuovo ambulatorio infermieristico: sarà aperto ogni giovedì pomeriggio (FOTO)

Inaugurato ieri pomeriggio il nuovo ambulatorio infermieristico di prossimità in piazza Anselmi a Giusvalla, nei locali adiacenti lo studio medico.

Al taglio del nastro hanno preso parte il direttore del distretto sociosanitario delle Bormide, il dottor Luca Corti, il sindaco di Giusvalla Marco Perrone, il primo cittadino di Cairo Montenotte, nonché presidente del distretto sociosanitario, Paolo Lambertini, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il vice sindaco di Dego Corrado Ghione, il personale sanitario e numerosi cittadini.

"Un servizio molto importante per la nostra comunità - ha commentato il sindaco Perrone - E' stato pensato dall’Asl 2 Distretto delle Bormide per assicurare ai cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie erogabili in loco, al fine di ridurre il ricorso a spostamenti fuori comune, specie in un territorio ‘’ostile’’ come il nostro".

"Le prestazioni infermieristiche erogate, che non sono limitate agli utenti di zona ma, saranno disponibili a chiunque ne abbia necessità, si integreranno con il lavoro svolto sul territorio dal dottor Davide Santinelli, medico di medicina generale in un'ottica di massima cooperazione, per fornire agli utenti un servizio efficiente - ha aggiunto il consigliere regionale Vaccarezza - Diversi i progetti ancora in fase di realizzazione per questa parte di entroterra: dai mezzi che effettueranno prelievi, all'auto infermieristica. Gli utenti usufruiranno prossimamente di una serie di prestazioni che si aggiungeranno ai presidi fissi, per un'offerta sempre più attenta alle zone decentrate della provincia".

L'ambulatorio sarà aperto tutti i giovedì a partire dal 27 aprile, dalle ore 14 alle 16.